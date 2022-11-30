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    السفير البريطاني يتفقد عمل مركز موارد الدراسات النسائية في تارتار

    ٣٠.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٤٠]

    باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج)

    تفقد السفير البريطاني فيرغوس اولد عمل مركز موارد الدراسات النسائية في مدينة تارتار.

    أفادت أذرتاج ان المركز أنشئت من قبل اللجنة الحكومية المعنية بشئون الاسرة والمرأة والطفل وبرنامج التنمية الاممي.

    يذكر ان المركز يلعب دورا مهما في إشراك الشباب والمرأة وتخطيط المبادرات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وتنسيقها وتكمين المرأة وإشراكهن.

    AZERTAG.AZ :السفير البريطاني يتفقد عمل مركز موارد الدراسات النسائية في تارتار
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