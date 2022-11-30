مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض للنيران الارمينية

باكو، 30 نوفمبر، (اذرتاج)

أطلقت وحدات القوات المسلحة الارمينية في قرية أشاغي شورجا لمحافظة باساركيتشار وقريتي خزينوار وبورون لمحافظة جوروس من الساعة 18:25 في 29 نوفمبر الى الساعة 00:45 في 30 نوفمبر النيران باستخدام الأسلحة النارية المختلفة العيار على مواقع الجيش الاذربيجاني في قرية يليجا بمحافظة كلبجر وقرية حاجيلار لمحافظة لاتشين وبحيرة قاراقول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في أراضي محافظة أغدام تعرضت لاطلاق النار من قبل العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا في الساعة 18:10 في 29 نوفمبر.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني على هذه الخروقات في هذا الاتجاه.