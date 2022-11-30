السفير البريطاني يشاهد عواقب جرائم الحرب الارمينية في تارتار

باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج)

شاهد السفير البريطاني فيرغوس اولد عواقب جرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا في محافظة تارتار.

قدم رئيس السلطة التنفيذية للمحافظة مستقيم محمدوف معلومات عن جرائم الحرب الارمينية أيام الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما، مشيرا الى ان محافظة تارتار تعرضت أيام الحرب للقصف الصاروخي والمدفعي من قبل القوات المسلحة الارمينية (قصفت المدينة بـ 16 الفا و277 صاروخ من المدفعية والدبابات ومنظومة الصواريخ "غراد" فضلا عن 21 صاروخا محظورا. تضررت 3663 بيت و1741 شقة في 83 مبنى سكنيا و301 مكان غير سكني و184 مؤسسة اقتصادية وتجارية و47 منشأة اجتماعية وبما فيها 12 بيتا للحضانة وروضة للأطفال و16 مدرسة وغيرها من المباني في 40 منطقة سكنية وقرية في محافظة تارتار. في النتيجة استشهد 16 ساكنا مدنيا وجرح 63 آخرين.

شاهد السفير شظايا الصواريخ المحظورة التي أطلقتها القوات المسلحة الارمينية على تارتار.

ثم تعرف السفير على النصب التذكاري المكتوب عليه "مراغة – 150"، الذي وضعه الأرمن عام 1978 بمناسبة ذكرى مرور 150 عام على نزوحهم من مراغة الإيرانية الى قره باغ وتوطينهم فيها.