لقاء بين رئيس أركان الجيش الأذربيجاني ورئيس مكتب الحرس الوطني الأمريكي

باكو، 30 نوفمبر، (أذرتاج)

التقى النائب الأول لوزير الدفاع - رئيس الأركان العامة للجيش الأذربيجاني الجنرال كريم ولييف مع رئيس مكتب الحرس الوطني الأمريكي الجنرال دانيال هوكانسون، هذا على هامش زيارته الى الولايات المتحدة الأمريكية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطرفين ناقشا الوضع الحالي وآفاق التعاون العسكري في إطار برنامج "الشراكة بالولاية" وكذلك القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

كما شارك في اللقاء سفير جمهورية اذربيجان لدى الولايات المتحدة الامريكية خزر إبراهيم.