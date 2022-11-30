لقاء بين رئيس أركان الجيش الأذربيجاني ورئيس مكتب الحرس الوطني الأمريكي
AzerTAg.az
٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٣]
باكو، 30 نوفمبر، (أذرتاج)
التقى النائب الأول لوزير الدفاع - رئيس الأركان العامة للجيش الأذربيجاني الجنرال كريم ولييف مع رئيس مكتب الحرس الوطني الأمريكي الجنرال دانيال هوكانسون، هذا على هامش زيارته الى الولايات المتحدة الأمريكية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطرفين ناقشا الوضع الحالي وآفاق التعاون العسكري في إطار برنامج "الشراكة بالولاية" وكذلك القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
كما شارك في اللقاء سفير جمهورية اذربيجان لدى الولايات المتحدة الامريكية خزر إبراهيم.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.١١.٢٠٢٢ [١١:٢٥]
٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٥]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠٥]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]
٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٣]
٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٣]
٣٠.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٢٨]
٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]
٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٠:٥٥]
٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٠:٥٢]
٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٨]
٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠٨]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٤٩]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤٢]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤١]
١٨.١٠.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
١٣.١٠.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٣]
٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٨]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٨]
٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٢:١٣]
٢٩.١١.٢٠٢٢ [١١:٣١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك