باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 نوفمبر تشرين الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0102 أورو EUR 1 1.7602 دولار أسترالي AUD 1 1.1381 روبل بيلاروس BYN 1 0.6731 ريال برازيلي BRL 1 0.3218 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1003 كرون دنماركي DKK 1 0.2367 لاري جورجي GEL 1 0.6273 روبي هندي INR 1 0.0208 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177 دولار كندا CAD 1 1.2523 دينار الكويت KWD 1 5.525 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3798 بيسو المكسيك MXN 1 0.0885 جنيه مصري EGP 1 0.0692 لاي مولدوفا MDL 1 0.0878 كرون النرويج NOK 1 0.1703 زلوتي بولندا PLN 1 0.3767 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0279 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2342 دولار سنغافورة SGD 1 1.2397 ريال السعودية SAR 1 0.4524 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674 دولار تايوان TWD 1 0.0551 ليرة تركيا TRY 1 0.0912 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0573 كرون التشيك CZK 1 0.0723 يوان الصين CNY 1 0.238 جنيه إنكلترا GBP 1 2.0373 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4939 كرون السويد SEK 1 0.1609 فرنك سويسرا CHF 1 1.7852 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1289 ليرة لبنان LBP 100 0.1122 ين اليابان JPY 100 1.2263 بيسو تشيلي CLP 100 0.1881 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده