توسيع العلاقات بين سوكار وشركتي "تركمانغاز" و"تركماننفط" التركمانستانيتين

باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج)

التقى رئيس شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) روشان نجف مع رئيس شركة "تركمانغاز"باتير آمانوف ورئيس شركة "تركماننفط" قوانج آغاجانوف لتركمانستان في 29 نوفمبر عام 2022.

أفادت أذرتاج انه تم التأكيد في اللقاء على التطور الناجح لعلاقات التعاون في المجالات الشتى منها قطاع الطاقة بين أذربيجان وتركمانستان.

اعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون المثمر بين سوكار وتركمانغاز وتركماننفطـ مشيرين الى التنفيذ الناجح للعمليات في انتاج النفط الخام وبيعه ونقله وغيره بين الطرفين.