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    الأستاذ الأذربيجاني محمدياروف يتغلب في الجولة الأولى على الأساتذة الثلاثة في Tata Steel Chess India Rapid 2022

    ٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]

    باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

    حقق الأستاذ الأذربيجاني شهريار محمدياروف فوزا في الجولة الأولى ببطولة الشطرنج Tata Steel Chess India Rapid 2022 التي انطلقت الامس في مدينة كلكتا الهندية.

    وتنافس الأستاذ الأذربيجاني محمدياروف الجولة الاولى مع كل من قوكيش وستهورامان الهنديين وسو الأمريكي وحقق فوزا على كل واحد منهم ويتزعم الترتيب برصيد 3 نقاط.

    وتنظم 3 جولات يوميا.

    تستمر البطولة الى 12 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :الأستاذ الأذربيجاني محمدياروف يتغلب في الجولة الأولى على الأساتذة الثلاثة في Tata Steel Chess India Rapid 2022
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