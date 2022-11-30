اختتام الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز – نتائج

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

اختتمت الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

* تغلب نفطجي باكو على صبائل باكو بحساب 3-1 في مباراة منظمة على ملعب باكسيل أرينا بإدارة طاقم التحكيم بقيادة حاجييف أمام 900 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الأرض محمودوف د27 ود51 رج ود77 رج فيما جاء هدف حفظ ماء وجه الضيف من طرف محرملي د63.

وأنذر الحكم لاعبا من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

* وتعادل شاماخي مع كبز الكنجوي ضيفه بهدف لكل واحد منهما في مباراة قادها طاقم التحكيم بإدارة الحكم الدولي اقايف في ملعب شاماخي المركزي أمام 800 مشجع.

وفتح الحساب ميخيئل د11 لصالح الضيف ورد عليه بهادور د68.

وأنذر الحكم 5 لاعبين من صاحب الأرض و6 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم 4 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و6 دقائق الى الفترة الثانية.

* كما ظفر زيرا الباكوي التعادل أمام قراباغ الأغدامي مضيفه في مباراة منظمة على ملعب أذر صون أرينا بالعاصمة باكو بقيادة طاقم التحكيم المترأس من جانب الله وردييف أمام 470 مشجع.

وأنذر الحكم لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وما أضاف الحكم وقتًا بدل الضائع الى الشوط الأول بينما أضاف 5 دقائق الى الفترة الثانية.

* وخسر توران طاووس الطاووسي أمام صباح الباكوي ضيفه بهدف دون رد في مباراة منظمة على ملعب طاووس المركزي بقيادة طاقم التحكيم بإدارة جباروف أمام 1500 مشجع.

وجاء هدف الضيف الوحيد من طرف قاشوق د80.

وأنذر الحكم لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

* وتعادل سومغايت مع غابالا ضيفه بحساب 1-1 في مباراة منظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت بقيادة طاقم التحكيم بإدارة مسييف أمام 500 مشجع.

وسجل هدف صاحب الأرض تودور د79 ردا على هدف الضيف المسجل من جانب عليمي د74 من ركلة الجزاء.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى كلتا الفترتين.

ت الأندية ل ف ت خ ف/هـ ن

1 قراباغ 15 13 2 0 40-8 41

2 صباح 15 12 2 1 31-10 38

3 نفطجي 15 10 2 3 31-15 32

4 زيرا 15 7 2 6 16-21 23

5 غابالا 15 6 3 6 18-16 21

6 توران طاووس 15 4 4 7 10-19 16

7 شاماخي 15 2 5 8 13-24 11

8 صبائل 15 2 4 9 12-23 10

9 كبز 15 2 4 9 12-30 10

10 سومغايت 15 0 6 9 7-24 6

ويتصدر قائمة الهدافين شيدايف وقربانلي لاعبا قراباغ برصيد 11 هدفا لكل واحد منهما ويليهما محمودوف لاعب نفطجي برصيد 9 أهداف.