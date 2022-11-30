خبير الحركة الوطنية: في أذربيجان الجنوبية أربع مشكلات وهي اللغة والثقافة والتمييز والاقتصاد

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

قال الكاتب والصحفي وخبير الحركة الوطنية في أذربيجان الجنوبية ما شاء الله رمزي في مائدة مستديرة منظمة في باكو في موضوع "صرخة بحيرة أروميه" إن أذربيجان الجنوبية فيه 4 مشاكل وهي اللغة والثقافة والتمييز والاقتصاد ولا يجيزنا أن نتعلم لغتنا بينما تتعرض ثقافتنا للإهانة ويلقى الأتراك معاملة مغايرة بسبب سيادة التمييز على البلد وذلك فضلا عن انهم يلحقون أضرارا باقتصادنا.

وأشار رمزي الى أن مناجم اندريان للذهب تستغل في البلد وتستفيد روسيا وإيران معا مناجم الذهب والنحاس ولكنهم كانوا يقولون في بداية الأمر إن جميع المناجم خاصة بالشعب غير أننا نشاهد عكس ذلك تماما.

واكد أن احدى القضايا الرئيسية الواقعة في الجنوب هي المشكلات البيئية ويقيم قرب بحيرة أروميه 14 مليون نسمة وكانت البحيرة تملك 30 مليون متر مكعب من المياه وفي الوقت الحاضر تجفف معظم البحيرة.

وقال إن الجنوب يقيم فيه نحو 30 مليون أذربيجاني وبين 23 وزيرا في البلد وزير أذربيجاني فقط وعلى الرغم من أن نصف إيران من الأتراك فإنهم يشكلون القلة في السلطة وفي الوقت عينه لا يسمحون لنا أن نجتمع كثيرا في حفلة موسيقية بسيطة لأنهم يخافون خوفا كبير من توحدنا.