خبير من أذربيجان الجنوبية: تجفيف بحيرة أروميه يعدّ تطهيرا عرقيا
AzerTAg.az
٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج
قال الخبير من أذربيجان الجنوبية بابك آزر اوغلو في مائدة مستديرة منظمة في باكو في موضوع "صرخة بحيرة أروميه" إن تجفيف بحيرة أروميه يعد تطهيرا عرقيا.
واكد الخبير آزر اوغلو على أن النظام الإيراني ينتهج طوال المائة عام سياسة مناهضة للأذربيجانيين والنزعة التركية حيث أن إيران تحاول الحاق أضرار أكثر قدر الإمكان بالأتراك.
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