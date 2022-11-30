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    ارتفاع حجم التجارة في باكو خلال 10 أشهر

    ٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٤]

    باكو، 30 نوفمبر، (اذرتاج)

    بلغ حجم التجارة في العاصمة باكو خلال أشهر يناير - أكتوبر من العام الحالي 19 مليارا و306.6 مليون مانات بزيادة قدرها 4.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الإحصاء في مدينة باكو أن قيمة تجارة المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ بلغت 10 مليارات و30.1 مليون مانات بزيادة قدرها 4.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    اما حجم تجارة المنتجات غير الغذائية فبلغت 9 مليارات و276.5 مليون مانات بزيادة نسبتها 4.4 في المائة وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    ذكرت إدارة الإحصاء أن 36.1 في المائة من السلع الاستهلاكية تم بيعها في الكيانات القانونية و44.5 في المائة في المنشئات التجارية التي تتبع لأصحاب المشاريع الفردية و19.4 في المائة في اسواق المنتجات بالعاصمة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم التجارة في باكو خلال 10 أشهر
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