روسيا في المكان الأول بين الدول المصدرة المنتجات الاذربيجانية غير النفطية اليها

باكو، 30 نوفمبر، (اذرتاج)

احتلت روسيا (84.8 مليون دولار) المرتبة الأولى بين الدول المصدرة المنتجات الاذربيجانية غير النفطية اليها في أكتوبر.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن عدد أبريل من "مراجعة الصادرات" لمركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات ان تركيا احتلت الشهر الماضي المرتبة الثانية (70.9 مليون دولار) وجورجيا في المرتبة الثالثة (19.8 مليون دولار) في قائمة الدول المصدرة.

تم تصدير المنتجات غير النفطية بقيمة 687 مليون دولار و582.5 مليون دولار إلى تركيا و164.4 مليون دولار إلى جورجيا و152.6 مليون دولار إلى سويسرا و75 مليون دولار إلى الولايات المتحدة خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.