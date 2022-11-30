تخصيص 17.2 مليون مانات لإنشاء الطرق البرية في جليل اباد
AzerTAg.az
٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٣]
باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج)
أصدر الرئيس الأذربيجاني مرسوما حول تمويل انشاء الطريقين البريين في محافظة جليل اباد.
أفادت أذرتاج ان المرسوم ينص على تخصيص 17.2 مليون مانات لانشاء الطريقين البريين اللذين يربطان بـ14 منطقة سكنية يبلغ عدد سكانها الإجمالي 14 ألف نسمة.
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