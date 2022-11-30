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    سياسة


    مواقع الجيش الاذربيجاني في الحدود تتعرض للنيران الارمينية

    ٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٣]

    باكو، 30 نوفمبر، (أذرتاج)

    تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني في أراضي محافظتي شوشا وأغدام لإطلاق النار من قبل العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا من الساعة 14:40 الى الساعة 15:50 في 30 نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني لإسكات نقاط النيران.

    AZERTAG.AZ :مواقع الجيش الاذربيجاني في الحدود تتعرض للنيران الارمينية
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