مواقع الجيش الاذربيجاني في الحدود تتعرض للنيران الارمينية

باكو، 30 نوفمبر، (أذرتاج)

تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني في أراضي محافظتي شوشا وأغدام لإطلاق النار من قبل العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا من الساعة 14:40 الى الساعة 15:50 في 30 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني لإسكات نقاط النيران.