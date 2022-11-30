باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج) كان اجتماع وزراء خارجية بلدان الناتو في بوخارست مثمرا. طلب حلفاؤنا من تركيا دعم توصيل الغاز الاذربيجاني والغاز التركماني الى أوروبا. أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الآراء قالها وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية بلدان الناتو في بوخاريست. لفت الوزير الى الحاجة الجادة للتعاون في مجال معالجة أزمة الطاقة الموجودة في أوروبا والعالم على السواء.

AZERTAG.AZ : جاويش اوغلو: حلفاؤنا من الناتو طلبوا من تركيا الدعم في توصيل الغاز الاذربيجاني والتركماني الى أوروبا

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