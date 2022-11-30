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    سياسة


    موسكو تستضيف محادثات حول تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا

    ٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٧:٤٩]

    باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج)

    سيقوم وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف بزيارة عمل الى روسيا في 5 ديسمبر.

    أفادت أذرتاج أن هذا أعلنته المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم في موسكو.

    قالت ان الزيارة ستشهد استعراض المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الأذربيجانية في سياق إعلان التحالف الموقع بين رئيسي روسيا وأذربيجان في موسكو.

    كذلك من المقرر بحث المواضيع الإقليمية والدولية بشكل مفصل خلال زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني. كما سيتم التركيز على مناقشة تنفيذ البيانات الثلاثية الصادرة في 10 نوفمبر عام 2020 و11 يناير عام 2021 و26 نوفمبر 2021، كذلك في 31 أكتوبر لهذا العام. والهدف من هذه المناقشات هو ضمان التطبيع الشامل للعلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

    AZERTAG.AZ :موسكو تستضيف محادثات حول تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا
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