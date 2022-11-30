الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
AzerTAg.az
٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٨:٣٢]
باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج
نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.
أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 21 حالة حريق و 4 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.
قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.
وأنقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 8 أشخاص وبينهم قاصر.
وتسمم شخص تسمما خفيفا من الدخان خلال الحريق.
تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية الى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.
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