جيهون بايراموف يلتقي مولود جاويش اوغلو في بولندا
AzerTAg.az
٠١.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٢٤]
باكو، 1 ديسمبر (أذرتاج)
التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو في إطار الاجتماع الـ29 للمجلس الوزاري لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي في بولندا.
أفادت أذرتاج ان الوزير بايراموف كتب في تغريدة له في تويتر ان الطرفين ناقشا في اللقاء المسائل المدرجة في أجندة البلدين والخطوات المقبلة.
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