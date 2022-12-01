أذربيجان: 49 إصابة بكورونا في 30 نوفمبر

باكو، 1 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 49 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 50 مصابا وتوفي مصابان بالفيروس خلال 30 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و337 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و103 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و980 مريض منهم ويستمر علاج 254 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1784 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و375 ألف و442 فحص طبي.