أذربيجان: تطعيم 571 جرعة من لقاح كورونا في 30 نوفمبر

باكو، 1 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 571 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 30 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 199 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و130 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 195 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و47 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و922 ألف و356 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و392 ألف و844 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و873 ألف و962 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و391 ألف و605 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و945 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.