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    صادرات المنتجات غير النفطية تبلغ 269.1 مليون دولار

    ٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٠]

    باكو، 1 ديسمبر، (اذرتاج)

    بلغت الصادرات 5.2 مليار دولار وصادرات المنتجات غير النفطية 269.1 مليون دولار خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.

    وفقا لعدد يناير من "مراجعة الصادرات"، بلغت صادرات أذربيجان 73 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من العام الجاري (في القطاع غير النفطي – 196.2 مليون دولار).

    AZERTAG.AZ :صادرات المنتجات غير النفطية تبلغ 269.1 مليون دولار
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