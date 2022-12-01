البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0102
أورو EUR 1 1.7745
دولار أسترالي AUD 1 1.1573
روبل بيلاروس BYN 1 0.6731
ريال برازيلي BRL 1 0.3275
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0992
كرون دنماركي DKK 1 0.2386
لاري جورجي GEL 1 0.6273
روبي هندي INR 1 0.021
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181
دولار كندا CAD 1 1.2669
دينار الكويت KWD 1 5.533
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3857
بيسو المكسيك MXN 1 0.0883
جنيه مصري EGP 1 0.0692
لاي مولدوفا MDL 1 0.0873
كرون النرويج NOK 1 0.1732
زلوتي بولندا PLN 1 0.3796
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0277
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2352
دولار سنغافورة SGD 1 1.2511
ريال السعودية SAR 1 0.4523
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674
دولار تايوان TWD 1 0.0555
ليرة تركيا TRY 1 0.0912
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0753
كرون التشيك CZK 1 0.0729
يوان الصين CNY 1 0.2406
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0563
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4982
كرون السويد SEK 1 0.1625
فرنك سويسرا CHF 1 1.8026
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1304
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.2435
بيسو تشيلي CLP 100 0.1902
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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