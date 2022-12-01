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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٣]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0102

    أورو EUR 1 1.7745

    دولار أسترالي AUD 1 1.1573

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6731

    ريال برازيلي BRL 1 0.3275

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0992

    كرون دنماركي DKK 1 0.2386

    لاري جورجي GEL 1 0.6273

    روبي هندي INR 1 0.021

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181

    دولار كندا CAD 1 1.2669

    دينار الكويت KWD 1 5.533

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3857

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0883

    جنيه مصري EGP 1 0.0692

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0873

    كرون النرويج NOK 1 0.1732

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3796

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0277

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2352

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2511

    ريال السعودية SAR 1 0.4523

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674

    دولار تايوان TWD 1 0.0555

    ليرة تركيا TRY 1 0.0912

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0753

    كرون التشيك CZK 1 0.0729

    يوان الصين CNY 1 0.2406

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0563

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4982

    كرون السويد SEK 1 0.1625

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8026

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1304

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.2435

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1902

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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