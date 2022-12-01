البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0102

أورو EUR 1 1.7745

دولار أسترالي AUD 1 1.1573

روبل بيلاروس BYN 1 0.6731

ريال برازيلي BRL 1 0.3275

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0992

كرون دنماركي DKK 1 0.2386

لاري جورجي GEL 1 0.6273

روبي هندي INR 1 0.021

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181

دولار كندا CAD 1 1.2669

دينار الكويت KWD 1 5.533

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3857

بيسو المكسيك MXN 1 0.0883

جنيه مصري EGP 1 0.0692

لاي مولدوفا MDL 1 0.0873

كرون النرويج NOK 1 0.1732

زلوتي بولندا PLN 1 0.3796

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

روبل روسي RUB 1 0.0277

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2352

دولار سنغافورة SGD 1 1.2511

ريال السعودية SAR 1 0.4523

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674

دولار تايوان TWD 1 0.0555

ليرة تركيا TRY 1 0.0912

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0753

كرون التشيك CZK 1 0.0729

يوان الصين CNY 1 0.2406

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0563

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4982

كرون السويد SEK 1 0.1625

فرنك سويسرا CHF 1 1.8026

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1304

ليرة لبنان LBP 100 0.1121

ين اليابان JPY 100 1.2435

بيسو تشيلي CLP 100 0.1902

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

ريال إيران IRR 100 0.004