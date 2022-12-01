بحث التعاون الاقليمي بين أذربيجان وتركيا

باكو، 1 ديسمبر، (اذرتاج)

بحث التعاون الإقليمي بين أذربيجان وتركيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف التقى مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو في إطار الاجتماع الـ29 للمجلس الوزاري لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي في بولندا.

وناقش الوزيران المسائل المدرجة في أجندة التعاون الثنائي والإقليمي بين أذربيجان وتركيا.

كما تبادلا وجهات النظر حول التعاون في الاجتماع التاسع والعشرين للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وفي المنابر متعددة الأطراف، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.