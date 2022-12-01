تساقط ثلوج في محافظات قوبا وقوصار وخيزي
AzerTAg.az
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٥٩]
باكو، 1 ديسمبر، (اذرتاج)
تساقط الثلوج في محافظات قوبا وقوصار وخيزي ابتداء من ليلة 30 نوفمبر.
أفادت وكالة اذرتاج ان سماكة الثلوج تبلغ سم في مركز محافظة قوبا وسنتيمترين في قريتي خالتان وقريز و3 سم في بلدة آلتيآغاج لمحافظة خيزي وسم في مركز محافظة قوصار.
وهبطت حرارة الطقس الى 3 درجات تحت الصفر في قرية قيريز.
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