تبادل الآراء حول التعاون بين الجيش الاذربيجاني والحرس الوطني لولاية اوكلاهوما

باكو، 1 ديسمبر (أذرتاج)

اجتمع حاكم ولاية اوكلاهوما كيفين ستيت ورئيس الحرس الوطني اللواء توماس مانجينو مع النائب الأول لوزير الدفاع الاذربيجاني رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال كريم ولييف على هامش زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية.

أفادت أذرتاج ان الجنرال ولييف وصف زيارة كيفين ستيت الى المناطق الأذربيجانية المحررة من الاحتلال في عام 2021 بالدليل الساطع على عمق العلاقات.

تحدث ولييف عن مشاركة عسكريي الجيش الأذربيجاني في عمليات حفظ السلام الدولية مشيرا الى ان بلاده تنفذ التزاماتها والمهام بنجاح وكانت واحدة من البلدان الحليفة التي غادرت قوتها لحفظ السلام أفغانستان في نهاية العمليات.

اجرى الطرفان تبادل الآراء حول التدابير المشتركة المقامة بين الجيش الاذربيجاني والحرس الوطني لولاية اوكلاهوما في اطار "برنامج الشراكة مع الولاية" وناقشا المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ثم شارك الوفد الاذربيجاني في الحفل المكرس لذكرى مرور 20 عاما على إقامة التعاون بين الجيش الاذربيجاني والحرس الوطني لاوكلاهوما.