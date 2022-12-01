  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    التوترات في أوكرانيا تؤثر سلبيا على عائدات النفط والغاز في أذربيجان

    ٠١.١٢.٢٠٢٢ [١١:٣٩]

    باكو، 1 ديسمبر، (أذرتاج)

    يتوقع وصول الإيرادات من نقل الغاز والنفط عبر أراضي أذربيجان إلى 12.7 مليون مانات أو نسبة 58.3 في المائة بحلول نهاية العام، ذلك على خلاف توقعات وصولها الى 21.8 مليون مانات في هذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن غرفة الحسابات الأذربيجانية أن سبب الانخفاض في العائدات هو النزاعات الجارية في أوكرانيا والقيود المفروضة على النقل في البحر الأسود وتعليق النقل على خط أنابيب التصدير الغربي.

    AZERTAG.AZ :التوترات في أوكرانيا تؤثر سلبيا على عائدات النفط والغاز في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.١٢.٢٠٢٢ [١١:١٩]
    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 88 دولار
    ٠١.١٢.٢٠٢٢ [١١:٠٢]
    تغير أسعار برميل النفط في البورصات الدولية
    ٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٢]
    برميل من "آذري لايت" يباع 85.21 دولار
    ٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٨]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    التوترات في أوكرانيا تؤثر سلبيا على عائدات النفط والغاز في أذربيجان