التوترات في أوكرانيا تؤثر سلبيا على عائدات النفط والغاز في أذربيجان

باكو، 1 ديسمبر، (أذرتاج)

يتوقع وصول الإيرادات من نقل الغاز والنفط عبر أراضي أذربيجان إلى 12.7 مليون مانات أو نسبة 58.3 في المائة بحلول نهاية العام، ذلك على خلاف توقعات وصولها الى 21.8 مليون مانات في هذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن غرفة الحسابات الأذربيجانية أن سبب الانخفاض في العائدات هو النزاعات الجارية في أوكرانيا والقيود المفروضة على النقل في البحر الأسود وتعليق النقل على خط أنابيب التصدير الغربي.