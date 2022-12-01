الوزير: أذربيجان تنفذ مشاريع ناجحة لتعزيز الروابط على طول الممر الأوسط

باكو، 1 ديسمبر (أذرتاج)

تبدي أذربيجان بكونها بلدا يملك إمكانيات واسعة في استخدام مصادر الطاقة البديلة أهمية لتطوير التعاون في هذا المجال.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر "الوقائع الجديدة في المنطقة: آفاق الهيكل الأمني في جنوب القوقاز والسلام المستدام" في وارسو.

في حديثه عن الأهمية المتزايدة لامن الطاقة في ظل الاحداث الجارية في المنطقة والعالم في الأوقات الأخيرة، اكد الوزير بايراموف على ضرورة توسيع التعاون المتعدد الجوانب في ضمان امن الطاقة. وقال ان أذربيجان بكونها بلدا يملك إمكانيات واسعة في استخدام مصادر الطاقة البديلة تبدي أهمية لتطوير التعاون في هذا المجال. في هذا السياق، تم التشديد على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يوليو العام الجاري.

لفت الوزير بايراموف الى ان أذربيجان نفذت العديد من المشاريع الناجحة في تعزيز الروابط على طول الممر الأوسط الشرقي الغربي، وتجري الاعمال في إعادة فتح طرق النقل والمواصلات بعد الحرب الوطنية.

في الوقت ذاته، تم التأكيد على ضرورة تنفيذ أرمينيا لالتزاماتها في اطار البند التاسع للبيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020 مع الإشارة الى ان فتح كل طرق المواصلات والنقل في المنطقة يعطي اسهاما مهما في التنمية.