توقيع وثائق في الاجتماع السنوي الـ18 للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

باكو، 1 ديسمبر (أذرتاج)

تم التوقيع على عدة وثائق في الاجتماع في موضوع "تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التنوع الاقتصادي والتنمية الخضراء"، الذي انعقد برعاية الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) والشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (INSME).

أفادت أذرتاج ان كوبيا والوكالة البلغارية لترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقعتا على مذكرة تعاون. كذلك وقعت الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (INSME) ومنتدى المستثمرين الملائكة العالمي على مذكرة تفاهم للتعاون.