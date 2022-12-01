الوزير: تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي من أولوياتنا
AzerTAg.az
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
باكو، 1 ديسمبر، (اذرتاج)
تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة احد الأولويات الرئيسية لنا.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني في الاجتماع السنوي الـ18 للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في موضوع "توسيع الاعمال الصغيرة والمتوسطة: التنويع الاقتصادي والنمو الأخضر" الذي عقد اليوم بتنظيم وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) والشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أشار الوزير الى ان تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة تظهر معدل تطور الاقتصاد في أي بلد. هذه أولوية لوزارة الاقتصاد.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٨]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:١٩]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٨:١٣]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٨]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٨]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٨]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٨]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٤٩]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤٢]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤١]
١٨.١٠.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
١٣.١٠.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٣]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٥]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٤٦]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٧:٤٤]
٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٥٤]
٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٨:٣٢]
٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك