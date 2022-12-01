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    الوزير: تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي من أولوياتنا

    ٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]

    باكو، 1 ديسمبر، (اذرتاج)

    تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة احد الأولويات الرئيسية لنا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني في الاجتماع السنوي الـ18 للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في موضوع "توسيع الاعمال الصغيرة والمتوسطة: التنويع الاقتصادي والنمو الأخضر" الذي عقد اليوم بتنظيم وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) والشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

    أشار الوزير الى ان تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة تظهر معدل تطور الاقتصاد في أي بلد. هذه أولوية لوزارة الاقتصاد.

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