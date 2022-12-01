ميكائيل جباروف: حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات غير النفطية تصل الى 59.8 % خلال عام 2021

باكو، 1 ديسمبر، (اذرتاج)

تشكل ريادة الاعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الغالبية المطلقة (بنسبة 99.6 في المائة) من الأعمال التجارية في أذربيجان. وفقا لنتائج عام 2021، كانت حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 27.5 في المائة في القيمة المضافة الناتجة في القطاع غير النفطي وقطاع الغاز.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.

وقال الوزير إن حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات غير النفطية ارتفعت من 31.8 بالمائة في عام 2020 إلى 59.8 بالمائة في العام الماضي. اقترب تبادل الأعمال في هذه الفئة من 20 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021 وشكل هذا أكثر من 32 في المائة من إجمالي حجم الأعمال في البلاد و56.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.