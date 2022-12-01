زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 16.2 %
AzerTAg.az
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٨]
باكو، 1 ديسمبر، (اذرتاج)
بلغت صادرات أذربيجان 34.7 مليار دولار أمريكي و2.4 مليار دولار في القطاع غير النفطي في الفترة ما بين اشهر يناير - أكتوبر من العام الحالي. ارتفعت الصادرات في القطاع غير النفطي بنسبة 16.2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.
أفادت وكالة اذرتاج أنه خلال 10 اشهر، تضاعف تصدير منتجات الصناعة الكيميائية مرتين وصادرات الألمنيوم ومنتجاته بنسبة 25.7 في المائة والمعادن الحديدية ومنتجاتها بنسبة 24.5 في المائة والشاي بنسبة 48.9 في المائة.
وبلغت القيمة الإحصائية للصادرات المشتركة من المنتجات الزراعية والصناعية الزراعية 672.1 مليون دولار.
شكلت منتجات الفاكهة والخضروات المصدرة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 92.5 في المائة من مجموعة المنتجات الزراعية.
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