وزير الخارجية الاذربيجاني يطلع نظيره التشيكي على خطوات لبناء السلام في المنطقة

باكو، 1 ديسمبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي في إطار الاجتماع الـ29 للمجلس الوزاري لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي في مدينة لودز البولندية في 1 ديسمبر.

أفادت أذرتاج ان اللقاء شهد الاعراب عن امتنان للتطور المتزايد للعلاقات الثنائية بين أذربيجان والتشيك، مع الإشارة الى طابع الشراكة الاستراتيجية للعلاقات الموجودة.

أكد الوزير بايراموف ان ثمة إمكانية كبيرة للمزيد من توسيع التعاون بين البلدين.

أشار الوزيران الى أهمية استمرار المشاورات السياسية بين البلدين. اجريا تبادل الآراء حول آفاق تطوير التعاون في امن الطاقة والمجالات الاقتصادية التجارية.

اطلع الوزير بايراموف نظيرَه التشيكي على الوضع الناشئ في المنطقة في فترة ما بعد النزاع وخطوات أذربيجان في بناء السلام في المنطقة واعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال، كذلك استمرار مخاطر الألغام.

كما ناقش الطرفان في اللقاء مسائل الامن الإقليمي والدولي.