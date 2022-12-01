أذربيجان: 48 إصابة بكورونا في 1 ديسمبر

باكو، 1 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 48 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 45 مصابا وتوفي مصاب بالفيروس خلال 1 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و385 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و148 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و981 مريض منهم ويستمر علاج 256 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1840 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و377 ألف و282 فحص طبي.