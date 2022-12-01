أذربيجان: تطعيم 406 جرعة من لقاح كورونا في 1 ديسمبر

باكو، 1 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 406 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 1 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 91 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و83 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 191 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و41 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و922 ألف و792 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و392 ألف و935 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و45 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و391 ألف و796 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و986 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.