نقل مصالح دوائر اللوبي الفرنسية الى منطقة جنوب القوقاز على أساس الرؤى السياسية الشعبوية أمر غير مقبول

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

قال المجلس الوطني الأذربيجاني في بيان صادر في 1 ديسمبر عام 2022م بشأن قرار اتخذته الجمعية الوطنية الفرنسية إن الدليل الذي لا يدحض هو أن السبب الرئيسي لفشل المساعي المبذولة من اجل تسوية النزاع السلمية خلال احتلال أراضي أذربيجان لمدة 30 سنة من قبل أرمينيا هو عدم تسمية الدولة المعتدية باسمها وكذلك اتخاذ الدول التي تعهدت بالتزام مهمة الوساطة ولا سيما فرنسا موقف ازدواجية المعايير وعدم التمييز بين الدولة التي تعرضت للاحتلال والدولة التي قامت بذلك الاحتلال وعدم تنفيذ مطالب القرارات الأربعة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتقاعس تجاه دولة أرمينيا التي كانت وما زالت تتحدى القواعد الدولية، فضلا عن تشجيعها بشكل واضح وعلني في بعض الأحيان.

وأشار فيه الى انه يجب الذكر بالأسف الشديد أن الخطوات المستفزة التي تتخذها اليوم السلطة الفرنسية ومن ضمنها كلا المجلسين للبرلمان الفرنسي تنزل ضربة على تحقيق أجندة السلام بين أذربيجان وأرمينيا وعلى تطبيع العلاقات، وتخدم لأغراض الفكرة الشوفينية الأرمينية التي بنيت على مطامع أرمينيا على أراضي الدول المجاورة مع تحريضها وتشجيع القوى الانفصالية العدوانية وتعرّض المنطقة لمخاطر جديدة.

واكد على أن نقل أجندات السياسة الداخلية الفرنسية ومصالح دوائر اللوبي المختلفة الفرنسية الى منطقة جنوب القوقاز على أساس الرؤى السياسية الشعبوية أمر غير مقبول.