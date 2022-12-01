المجلس الوطني: الأعمال الوحشية التي ارتكبتها فرنسا مسجلة في الصفحات السوداء من تاريخ البشرية

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

قال المجلس الوطني الأذربيجاني في بيان صادر في 1 ديسمبر عام 2022م بشأن قرار اتخذته الجمعية الوطنية الفرنسية إن تاريخ فرنسا، هي الدولة التي تتهم، بدون أي مبرر، أذربيجان بارتكاب جرائم حرب ضد أرمينيا، مليء بجرائم الحرب والجرائم ضد البشرية حيث إن الأعمال الوحشية التي ارتكبتها فرنسا مسجلة في الصفحات السوداء من تاريخ البشرية، علمنا بأن هذه الدولة احتلت أراضي أكثر من 50 دولة بمختلف أنحاء العالم ونهبت ثرواتها وسلبتها وسرقتها واستعمرت شعوبها طوال العقود من السنوات وارتكبت الجرائم ضد البشرية الى جانب جرائم الحرب العديدة.

وجاء في البيان أن القوات الفرنسية المسلحة قتلت سنوات الاستعمار مئات آلاف من المسالمين العزل بمجرد سبب انتمائهم العرقية والدينية قتلا جماعيا واشتغلت بشكل علني بالاتجار بالرقيق ولا شك في أن جرائم المجازر المرتكبة وصمة عار لن تمحى للأبد في تاريخ فرنسا السياسي.

واكد فيه على أن هذا القرار ليس سوى طلب سياسي رخيص والدليل على ذلك هو أنه لا يتضمن معلومات عن سياسة أرمينيا العدوانية ضد أذربيجان خلال 30 سنة وسياسة التطهير العرقي التي انتهجتها أرمينيا ومجزرة خوجالي واستهدافها مدن أذربيجان بالصواريخ البالستية إبان حرب الـ44 يوما وتدميرها 9 مدن واكثر من 300 قرية أذربيجانية خلال فترة الاحتلال وسياسة زرع الألغام على مساحات واسعة في الأراضي المحتلة وسياسة الإرهاب بالألغام ووجود نحو 4000 شخصا من مواطني أذربيجان في عداد المفقودين وعدم تقديم أرمينيا أية معلومة حول أماكن مقابر جماعية وغيرها من الوقائع.