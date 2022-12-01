رئيس الوزراء الجورجي يستقبل وزير العدل الأذربيجاني
AzerTAg.az
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٥٤]
تبيليسي، 1 ديسمبر، أذرتاج
استقبل رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي قريباشفيلي بوزير العدل الأذربيجاني فكرت محمدوف.
قال ديوان حكومة جورجيا في بيان إن الطرفين تحدثا في اللقاء عن العلاقات الموجودة بين البلدين وآفاق الشراكة المستقبلية مؤكدين على أن العلاقات الأذربيجانية الجورجية من شأنها أن تعطي دفعة تنمية الفعاليات المتبادلة بين وزارتي العدل الأذربيجانية والجورجية.
كما تناول الجانبان خلال المحادثة الوضع الراهن في المنطقة مشيرين الى وجوب الحوار في حل النزاع. وقيل إن مبادرة حسن الجوار في هذا المنحى قد تكون قاعدة متينة من اجل زيادة الثقة.
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