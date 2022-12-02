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    سياسة


    لقاء بين السفيرين الاذربيجاني والتركي في فرنسا

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٠:١٢]

    باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج)

    جرى في فرنسا لقاء بين السفيرة الأذربيجانية ليلى عبدلايفا وسفير تركيا علي اوانير.

    أفادت وكالة أذرتاج ان السفيرين تحدثا عن العلاقات الاستراتيجية الرفيعة المستوى بين أذربيجان وتركيا البلدين الشقيقين. أجرى الطرفان تبادل الآراء حول آخر تطورات الأوضاع الإقليمية مشيرين الى اعمال إعادة البناء والاعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني. واشير الى مشاركة ودعم الشركات التركية في هذا العمل.

    ناقش الطرفان أولويات التعاون بين السفارتين وتعزيزه وتنظيم المشاريع المشتركة.

    AZERTAG.AZ :لقاء بين السفيرين الاذربيجاني والتركي في فرنسا
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