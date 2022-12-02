باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج) أجريت مناقشات في المجال المصرفي بين أذربيجان وباكستان. أفادت أذرتاج ان رئيس غرفة التعاون الاقتصادي الباكستاني الاذربيجاني PAKAZCHAM خُرّم جواد بهاتي في حديثه مع الصحفيين. أعرب بهاتي عن ثقته تسهيل العمليات بين المصرفين المركزيين الاذربيجاني والباكستان.

AZERTAG.AZ : مناقشات في المجال المصرفي بين أذربيجان وباكستان

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