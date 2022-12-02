باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج) قام نائب وزير الدفاع الاوزبكستاني قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الجنرال احمد بورخانوف في رفقة نائب وزير الدفاع الاذربيجاني قائد القوات الجوية الأذربيجانية الجنرال رامز طاهروف بزيارة القاعدة الجوية في أذربيجان. أفادت أذرتاج ان الوفد الاذربيجاني اطلع على الآليات القتالية ووسائل الطيران الموجودة في تسليح القاعدة العسكرية.

AZERTAG.AZ : الوفد الاوزبكي يتعرف على الآليات القتالية للسلاح الجوي الاذربيجاني

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