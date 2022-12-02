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    رئيس وزراء اليونان: نفكر في زيادة استيراد الغاز من أذربيجان

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٤]

    باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج)

    قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ان بلاده تنظر في توسيع نشاط خط انابيب الغاز العابر للأدرياتيكي (تاب) لاستيراد احجام كبيرة من الغاز الطبيعي من أذربيجان. يربط هذا الخط منطقة بحر الخزر بإيطاليا.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام اليونانية ان تدشين انتيركونيكتور الغاز اليوناني البلغاري (IGB) يؤدي بالمنطقة الى أفضل مستقبل واعد وضامن لأمن الطاقة.

    AZERTAG.AZ :رئيس وزراء اليونان: نفكر في زيادة استيراد الغاز من أذربيجان
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