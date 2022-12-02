تطهير مساحة 1735 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الشهر الماضي

باكو، 2 ديسمبر، (اذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات شهرية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 1-30 نوفمبر 782 لغم مضاد للمشاة و344 لغم مضاد للدبابات و1735 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وكلبجر وأغدام وخوجالي وخوجاوند ولاتشين وشوشا وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 2522.6 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.