وزير الخارجية: أرمينيا تسعى الى الإفلات من تنفيذ التزاماتها

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في الاجتماع الـ29 المنعقد في بولندا لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن كلا الطرفين صدقا على اعترافهما المتبادل بسيادة بعضهما بعضا وسلامة أراضيهما وحرمة حدودهما في اللقاءات رفيعة المستوى المنعقدة في بروكسل وبراغ وسوتشي هذا العام ولقد اجتمعتُ مع وزير الخارجية الأرميني 3 مرات من اجل مناقشة إعداد اتفاقية ثنائية على العلاقات الدولية وفي لقائنا الأخير المنعقد في 7 نوفمبر هذا العام بواشنطن اتفقنا على تسريع المباحثات بهذا الغرض، وفي هذا السياق قد قدم أذربيجان تعليقاته على مشروع اتفاقية الى أرمينيا.

وأشار الوزير الى أن موقف أذربيجان واضح متتال ويعتمد على القانون الدولي. يجب على الطرفين ان يستعجلا للاتفاق على وثيقة قانونية ستقوم عليها العلاقات بين الدولتين بعد انعدام اية علاقة رسمية بينهما دام حوالي 30 عاما. من الضروري ان تضمن هذه الوثيقة حقوقهما بصفتهما دولتين متساويتين وذاتي السيادة وتصبح أساسا لحل جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك أو القضايا المقلقة ضمن العلاقات بين الدولتين.

واستطرد قائلا انه رغم زيادة المباحثات الثنائية فإن التقدم لا يزال محدودا للغاية في الاتجاهات الثلاثة الرئيسية لعملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان وهي توقيع معاهدة سلام وترسيم الحدود وفتح المواصلات الإقليمية.

وان أرمينيا، بدلا من الانضمام المخلص الى العملية في كل الاتجاهات الثلاثة، لا تزال تتبع تجربتها السابقة في التظاهر وعلى الرغم من التزاماتها الشفوية الخاصة بأجندة السلام فإن أرمينيا تسعى الى الإفلات من تنفيذ التزاماتها.