الوزير: يجب على أرمينيا أن تقيّم هذه الفرصة التاريخية

باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج)

إن الوحدات المسلحة غير القانونية لأرمينيا لم تنسحب بالكامل من أراضي أذربيجان بعدُ. كذلك ترفض أرمينيا ضمان التنقل الحر بين أذربيجان وجزئه جمهورية ناخجيوان ذات الحكم الذاتي وتؤخر بشكل متعمد إعادة تشغيل طرق المواصلات. بدلا من ذلك، أطلقت أرمينيا حملة التشويه ضد أذربيجان للسيطرة على اجندة التطبيع. من خلالها تسعى أرمينيا الى صرف الانتباه عن عدم تنفيذها التزاماتها.

أفادت أذرتاج ان وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف قال هذه الكلمات في كلمة ألقاها في الاجتماع الـ29 للمجلس الوزاري لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي في بولندا.

قال الوزير ان دور بعض الأطراف الثالثة في تحفيز النزعة الانتقامية في أرمينيا هو الآخر تثير قلقا شديدا، لأن هذا يشجع أرمينيا على اللجوء الى الاستفزازات العسكرية المتزايدة والخطاب المثير للحرب.

أضاف الوزير الاذربيجاني قائلا: "إقناع منظمة الامن والتعاون الأوروبي والمجتمع الدولي أرمينيا بالتوقف عن محاولات تقويض عملية التطبيع أمر مهم في حين توجد فرصة حقيقية لكلا الطرفين في التقدم نحو سلام مستدام. يجب على أرمينيا ان ترد على الاقتراح الاذربيجاني البناء وتقيّم هذه الفرصة التاريخية لتطبيع علاقاتها مع أذربيجان ودول الجوار الأخرى. وهذا سيفتح الطريق الى السلام والامن والتعاون في المنطقة."