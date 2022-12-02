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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا يزوران محافظة شاكي

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٥‎١]

    باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج)

    وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا وابنتهما ليلى علييفا الى محافظة شاكي.

    أفادت أذرتاج انهم يضعوا باقات من الزهور امام تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مدينة شاكي.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا يزوران محافظة شاكي
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