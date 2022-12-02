شاكي، 2 ديسمبر، أذرتاج شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 2 ديسمبر في حفل افتتاح الطريق الواصل بين أوغوز وشاكي من الطريق الواصل بين قرامريم وإسماعيلي وشاكي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح الطريق الواصل بين اوغوز وشاكي بعد إعادة البناء

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