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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح الطريق الواصل بين اوغوز وشاكي بعد إعادة البناء

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٠١]

    شاكي، 2 ديسمبر، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 2 ديسمبر في حفل افتتاح الطريق الواصل بين أوغوز وشاكي من الطريق الواصل بين قرامريم وإسماعيلي وشاكي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح الطريق الواصل بين اوغوز وشاكي بعد إعادة البناء
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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح الطريق الواصل بين اوغوز وشاكي بعد إعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح الطريق الواصل بين اوغوز وشاكي بعد إعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح الطريق الواصل بين اوغوز وشاكي بعد إعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح الطريق الواصل بين اوغوز وشاكي بعد إعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح الطريق الواصل بين اوغوز وشاكي بعد إعادة البناء