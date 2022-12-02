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    تفقد الظروف المهيأة لدى مؤسسة إنتاج الفواكه المجففة بقرية أورتا زيزيد في شاكي

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٠٧]

    شاكي، 2 ديسمبر، أذرتاج

    تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وابنتهما ليلى علييفا 2 ديسمبر الظروف المهيأة لدى مؤسسة إنتاج الفواكه المجففة التابعة لشركة غرين فاكتوري بقرية أورتا زيزيد في محافظة شاكي.

    AZERTAG.AZ :تفقد الظروف المهيأة لدى مؤسسة إنتاج الفواكه المجففة بقرية أورتا زيزيد في شاكي
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