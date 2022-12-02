التعرف على الظروف المهيأة لدى مبنى إداري جديد للسلطة التنفيذية لمدينة شاكي
AzerTAg.az
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:١٧]
شاكي، 2 ديسمبر، أذرتاج
تعرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وابنتهما ليلى علييفا 2 ديسمبر على الظروف المهيأة لدى مبنى اداري جديد للسلطة التنفيذية لمدينة شاكي.
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