شاكي، 2 ديسمبر، أذرتاج تعرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وابنتهما ليلى علييفا 2 ديسمبر على الظروف المهيأة لدى مبنى اداري جديد للسلطة التنفيذية لمدينة شاكي.

AZERTAG.AZ : التعرف على الظروف المهيأة لدى مبنى إداري جديد للسلطة التنفيذية لمدينة شاكي

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