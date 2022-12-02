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    أخبار رسمية


    التعرف على الظروف المهيأة لدى مبنى إداري جديد للسلطة التنفيذية لمدينة شاكي

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:١٧]

    شاكي، 2 ديسمبر، أذرتاج

    تعرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وابنتهما ليلى علييفا 2 ديسمبر على الظروف المهيأة لدى مبنى اداري جديد للسلطة التنفيذية لمدينة شاكي.

    AZERTAG.AZ : التعرف على الظروف المهيأة لدى مبنى إداري جديد للسلطة التنفيذية لمدينة شاكي
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