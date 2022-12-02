الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تبدي أهمية خاصة لعلاقات الصداقة مع الإمارات

باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج)

تبدي أذربيجان أهمية خاصة لعلاقات الصداقة المبنية على الثقة والدعم المتبادلين مع دولة الامارات العربية المتحدة. خلال فترة 30 عاما مضى، قد تعززت العلاقات بين البلدين المرتبطين بالروابط الدينية والثقافية وتطور التعاون بيننا في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك بشكل ديناميكي ومستدام.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات جاءت في برقية تهنئة بعث بها الرئيس الأذربيجاني الى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

"اثق ان نواصل مساعينا المشتركة للمزيد من تطوير العلاقات بين الدولتين وتوسيع التعاون على الأساس الثنائي والمتعدد الجوانب.

تمنى الرئيس إلهام علييف لنظيره الاماراتي موفور الصحة والسعادة، والنجاحات في عمله وللشعب الاماراتي الصديق الأمان والرفاهية.