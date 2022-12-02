ترميم مجمع مسجد ومقبرة امراء شاكي من قبل مؤسسة حيدر علييف
AzerTAg.az
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج)
تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، برفقة السيدة الأولى مهريبان علييفا وابنتهما ليلى علييفا في 2 ديسمبر، اعمال إعادة الترميم في مجمع مسجد ومقبرة أمراء شاكي.
قامت باعمال إعادة الترميم فيه مؤسسة حيدر علييف.
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