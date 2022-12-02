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    أخبار رسمية


    ترميم مجمع مسجد ومقبرة امراء شاكي من قبل مؤسسة حيدر علييف

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]

    باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج)

    تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، برفقة السيدة الأولى مهريبان علييفا وابنتهما ليلى علييفا في 2 ديسمبر، اعمال إعادة الترميم في مجمع مسجد ومقبرة أمراء شاكي.

    قامت باعمال إعادة الترميم فيه مؤسسة حيدر علييف.

    AZERTAG.AZ : ترميم مجمع مسجد ومقبرة امراء شاكي من قبل مؤسسة حيدر علييف
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